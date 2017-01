Wirtschaft und Soziales im Fokus

25.01.2017, 19:30 Uhr

ÖVP präsentierte Arbeitsprogramm für heuer und kommende Jahre

VÖCKLABRUCK. Beim traditionellen Rindfleischessen präsentierte die Bezirks-VP ihr Arbeitsprogramm. "Wir haben in die Regionen gehört und aus den Rückmeldungen ein Arbeitsprogramm erstellt. Als stärkste politische Kraft im Bezirk müssen wir auf drängende Fragen Anworten liefern können und Lösungen finden", betonte Bezirksobfrau Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger. Schwerpunkte sind neben der Stärkung der Partei die Themen Arbeit & Wirtschaft, medizinische Versorgung, Soziales & Familien."Um die Standortentwicklung weiter vorantreiben zu können, müssen wir an der Infrastruktur arbeiten", sagte Nationalratsabgeordnete Angelika Winzig. Dazu gehöre neben dem Breitbandausbau auch der Westautobahn-Vollanschluss in Schörfling. Den hohen medizinischen Standard im Bezirk gelte es zu erhalten. Da und dort sei er jedoch noch ausbaufähig, erklärte Langer-Weninger. "So müssen wir unter anderem die notärztliche Versorgung im Mondseeland verbessern und das Angebot bei Magnetresonanz-Untersuchungen ausbauen." Auch dem Wirtesterben hat die Bezirks-ÖVP den Kampf angesagt. Oberste Priorität habe die Unterstützung jener Wirte, die regionale Produkte verarbeiten. "Dazu werden wir eine Broschüre herausgeben, in der Direktvermarkter und Nahversorger angeführt sind", so die ÖVP-Chefin.