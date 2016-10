HDAV - Multivisionsshow von Wolfgang Kunstmann



Erleben Sie mit Wolfgang Kunstmann in seiner Live HDAV-Show die Faszination und Vielfältigkeit des roten Kontinents. Zu Fuss, mit dem Hubschrauber, Boot und zum Grossteil mit einem Allrad-Campervan durchquerte er mit seiner Frau Margit auf 8 ausgedehnten Reisen, insgesamt ca. 1 Jahr Down Under. Höhepunkte: Alles von Australien. (U.a. Outback, Sumpflandschaft des Northern Territory, rotes Zentrum, Simpson Wüste, Cape York, Städte, Great Barrier Reef, mehrere Outback Tracks und Inseln, Tasmanien). In Australien hat es uns so gut gefallen, dass wir 1995 mitten im Outback in einem Heißluftballon geheiratet haben. Größtenteils waren wir Abseits der Hauptverkehrsrouten unterwegs, um die weiten und einsamen Landschaften, die Natur und Tierwelt, das Outback und die Einwohner Australiens noch intensiver erleben zu können, so die Kunstmann`s.



Bei jedem Vortrag gibt es einen tollen Preis zu gewinnen !



Weitere Infos unter: www.wolfgang-kunstmann.at