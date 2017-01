24.01.2017, 13:17 Uhr

Begonnen hat das Event mit dem Kinderrennen um 16Uhr. Insgesamt haben daran 29 Mädchen und Buben in allen möglichen Altersklassen teilgenommen. Die jüngsten Teilnehmer waren im Alter von vier Jahren!! Bereits zu diesem Bewerb haben sich zahlreiche Skifans am Trattberg eingefunden und konnten viele spannende Läufe beobachten. Die jungen Skitalente aus Puchkirchen erzielten hervorragende Ergebnisse. Die Tagesbestzeit bei den Mädchen gelang Maringer Lea mit 25,73 Sekunden und bei den Burschen Fürthauer Dominik mit 25,98 Sekunden.Der zweite Programmpunkt war der Flutlicht-Parallel-RTL der Damen und Herren. Gestartet wurde um 18Uhr bei einer fast schon Schladminger-Nightrace ähnlichen Kulisse. An diesem Bewerb haben 33 Herren und 7 Damen teilgenommen, welche sich in spannenden K.O.-Duellen um den Tagessieg matchten. Trotz der eisigen Kälte hielten viele Fans stand und unterstützen die Läufer und Läuferinnen Duell für Duell.Den Tagessieg bei den Damen holte sich Waldhör Viktoria im Finalduell mit Liftinger Andrea und krönte sich somit zur Siegerin des 1. Puchkirchner Nightrace, Liftinger Andrea belegte somit den starken 2.Rang. Den 3. Platz belegte Steiner Sara im Duell mit Steiner Vera. Bei den Herren war der Mann des Tages Peter Schmidmair welcher die Konkurrenz hinter sich ließ und sich den 1.Platz sicherte. Den zweiten Rang belegte Kasper Andreas, dicht gefolgt von Holzleitner Lukas auf Platz 3 und Steiner Christoph auf dem vierten Platz.Herzliche Gratulation an die Sieger und Siegerinnen und auch allen anderen Teilnehmern die sich viele spannende Duelle lieferten!