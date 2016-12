21 Medaillen für SVV zum Jahresabschluss

20.12.2016, 17:33 Uhr

Eine tolle Bilanz konnten die Schwimmer des SV Vöcklabruck nach dem letzten Bewerb in diesem Jahr ziehen: Insgesamt 21mal zogen die Aktiven beim 3. Int. Weihnachtsschwimmen in Braunau am 17./18.12. Edelmetall an Land. 346 Schwimmer von 18 Vereinen aus ganz Österreich und Deutschland kämpften in Braunau um Medaillen und stellten eine starke Konkurrenz für die Vöcklabrucker dar.



(Jg. 2006) räumte dabei wieder einmal kräftig ab. Mit schnellen Zeiten in allen Bewerben schwamm er zu insgesamt 1mal Gold, und je 2mal Silber bzw. Bronze. Aufgrund dieser ausgeglichenen Leistungen in allen Disziplinen sicherte sich Marvin zusätzlich Rang 1 in der Mehrlagenwertung des Jahrgangs 2006.

Einen weiteren Sieg für den SVV erkämpfte der 12-jährigeüber 50 m Schmetterling. Zusätzlich durfte sich Michalis über Silber im Bewerb 100 m Lagen freuen.Der 13-jährigehatte mit starker Konkurrenz in seinem Jahrgang zu kämpfen. Mit hervorragenden Zeiten schaffte er aber gleich dreimal mit Bronze den Sprung auf das Siegerpodest. Diese Leistungen bedeuteten außerdem Rang 3 in der Mehrlagenwertung des Jahrgangs 2003.steigerte seine Platzierung von Bewerb zu Bewerb. Nach zweimal Rang 5 und einmal Rang 4 schnappte sich Lorenz noch zwei Bronzemedaillen im Jahrgang 2004. Für seine konstant starken Leistungen wurde Lorenz ebenfalls mit Platz 3 in der Mehrlagenwertung belohnt.Für eine kleine Überraschung sorgte die erst 8-jährige. Blitzschnell war das Nachwuchstalent über 25 m Freistil und 25 m Rücken unterwegs und erkämpfte in einem starken Teilnehmerfeld gleich zwei Bronzemedaillen!(Jg. 2003) holte Bronze über 100 m Brust, während(Jg. 2007) eine tolle Leistung über 50 m Schmetterling zeigte und sich ebenfalls Platz 3 schnappte.Diese starke Mannschaftsleistung wurde unterstrichen durch Edelmetall in den Staffelbewerben. Die Burschenmannschafterschwamm den sensationellen zweiten Platz.Aber auch die älteren Burschengaben alles und schafften mit Platz 3 ebenfalls den Sprung auf das Podest.