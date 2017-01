Auslosung für spannenden Hallenkick

11.01.2017, 18:00 Uhr

Am Samstag, 21. Jänner, findet das 41. Hallenfußballturnier der BezirksRundschau statt.

Die Gruppeneinteilung

VÖCKLABRUCK. Zwölf Teams kämpfen am Samstag, 21. Jänner, in der Bezirkssporthalle um den Sieg bei der 41. Auflage des BezirksRundschau-Hallenfußballturniers. Als "Glücksengerl" bei der Auslosung fungierte Ex-Ried-Trainer Gerhard Schweitzer, unterstützt von WINWIN-Outlet-Manager Georg Lehner und Johann Urich, dem Präsidenten des Veranstalterclubs Vöcklabrucker SC.Vorjahressieger und Bezirksliga-Süd-Herbstmeister Mondsee wird seinen Titel nicht verteidigen. Das Turnier beginnt am Samstag um 9 Uhr mit dem Spiel Bruckmühl gegen Attnang. Das letzte Vorrundenspiel werden um 15.46 Uhr der TSV Timelkam und Oberwang bestreiten. Die Kreuzspiele beginnen um 16.15 Uhr, das Finale ist für 18.15 Uhr angesetzt.