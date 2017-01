Fanclub SV Aurach am Hongar - Tschüss 2016

Vöcklabruck : Hongar |

Tschüss 2016 die Party zum Jahresausklang mit Winterolympiade war am 30. Dezember in Aurach am Hongar ein voller Erfolg. Knapp 200 Gäste machten eine super Stimmung bei Winterolympiade, Karaoke und Partymusik. Olympiasieger wurde der Auracher Christoph Macheiner und gewann damit den Hauptpreis einen 4-tägigen Wellneßurlaub. Tolle Preise gab es auch für die Karaoke Sänger und die Gewinner des Schätzspieles. Der Reinerlös dieser Veranstaltung geht an den Nachwuchs des Sportvereines Aurach am Hongar.