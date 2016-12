Hallentitel ist begehrt

28.12.2016, 17:48 Uhr

Das traditionelle BezirksRundschau-Hallenfußballturnier findet am Samstag, 21. Jänner 2017, statt.

VÖCKLABRUCK. 41. Auflage des BezirksRundschau-Hallenturniers: Aus organisatorischen Gründen wird es 2017 nur an einem Tag ausgetragen. Beginn der Gruppenspiele in der Vöcklabrucker Bezirkssporthalle ist um 9 Uhr. Die Organisation liegt wieder in den bewährten Händen des Vöcklabrucker Sportclubs.Zwölf Mannschaften werden um den begehrten Hallentitel kämpfen: SK Kammer, Union Regau, ATSV Rüstorf, Union Gampern, ASV Niederthalheim, Union Bruckmühl, TSV Timelkam, FC Attnang, Union Oberwang, ATSV Lenzing, ATSV Timelkam, Vöcklabrucker Sportclub. Die Auslosung erfolgt am Montag, 9. Jänner, 19 Uhr, bei WINWIN am Vöcklabrucker Stadtplatz.