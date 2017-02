Heimische Asse im Spitzenfeld

01.02.2017, 19:00 Uhr

Indoor-Rudern: Schülerteam, Lemp & Farthofer mit tollen Leistungen

Lemp und Farthofer Dritte

Sieg für Seewalchener Schülerteam

LENZING. Zum zweiten Mal nach 2014 trug der Ruderverein Seewalchen die internationalen Indoor-Rudermeisterschaften in der Dreifach-Sporthalle in Lenzing aus. Insgesamt gingen 522 Ruderer an den Start und boten den zahlreichen Zuschauern tolle Rennen.Die regierende Europameisterin und Olympia-Sechste im Einer Magdalena Lobnig ruderte in einer Zeit von 6:45,1 min über 2.000 m mit neuer nationaler Bestzeit zum Staatsmeistertitel bei den Frauen. In der Junioren-Leichtgewichtsklasse gelang dies Armin Auerbach in 6:39,2 min mit ebenfalls neuem österreichischem Rekord. Siegreich war auch die gebürtige Schörflingerin Ursula Märzendorfer-Ranz, die das Rudern beim RV Seewalchen gelernt hat und seit vielen Jahren in Graz lebt. Sie gewann in der Frauen-Masters-Klasse, Platz drei ging an die Atterseerin Barbara Farthofer. Der Schörflinger Markus Lemp, der für Wiking-Linz an den Start ging, landete auf dem sensationellen dritten Rang im der Männer-Leichtgewichtsklasse.Jonas Lohninger errang im Schülerbewerb einen hervorragenden vierten Rang. Seine Schülerinnen und Schüler schickte der veranstaltende Ruderverein Seewalchen bei den Teambewerben ins Rennen. Den Sieg holten sich Jonas Lohninger, Sebastian Prenneis, Jean-Luc Thorud und Bence Kovat. Über Platz zwei durften sich Hanna-Marie Kirth, Helene Reiter, Leonie Schallmeiner und Lea Marie Egger sowie Peter Drienko, Lorenz Fürthauer, Christoph Gleiss und Mathias Mair freuen.Im Firmen-Teambewerb gingen acht Teams an den Start. Die Plätze eins bis drei belegten die Mannschaften von Lenzing Plastics.