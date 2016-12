Heimische Ski-Asse fuhren wieder aufs Stockerl

16.12.2016, 21:54 Uhr

Hemetsberger und Offenhauser zeigten beim Super G in Hinterstoder erneut auf.

BEZIRK. In Hinterstoder standen am Freitag zwei FIS Super-G-Rennen auf dem Programm. Im ersten Lauf zeigte Daniel Hemetsberger (SV Unterach) nach seinem Abfahrtssieg am Donnerstag erneut eine starke Leistung: Rang drei im ersten Lauf. Im zweiten Rennen brachte der 25-Jährige die überragende Zwischenbestzeit nicht ins Ziel. „Ich hab' die Einfahrt Zielhang zu direkt genommen und bin an einem Tor vorbeigezischt. Das war's dann“, so Hemetsberger. Der Regauer Michael Offenhauser (ESKA Wels), im ersten Rennen 13., zündete im zweiten eine "Rakete", die ihn auf Rang zwei katapultierte.