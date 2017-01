Heiß auf den Hallentitel

18.01.2017, 14:59 Uhr

Zwölf Teams rittern um die begehrte Siegertrophäe beim BezirksRundschau-Hallenturnier.

Favoritenkreis ist groß

Die Gruppeneinteilung

VÖCKLABRUCK. Die 41. Auflage des BezirksRundschau-Hallenfußballturniers findet am Samstag, 21. Jänner, in der Bezirkssporthalle Vöcklabruck statt. Die erste Partie wird um 9 Uhr angepfiffen. Durchführender Verein ist wieder der Vöcklabrucker Sportclub.In Abwesenheit von Titelverteidiger Union Mondsee greifen mit dem TSV Timelkam und dem SK Kammer auch mehrfache Turniergewinner früherer Jahre nach der Siegertrophäe. Der TSV ist mit sieben Siegen der bisher erfolgreichste Verein in der langen Geschichte dieses Turniers. Kammer trug sich bereits viermal in die Siegerliste ein, zuletzt 2013. Ein Wörtchen um den Sieg mitreden wollen neben dem Vöcklabrucker Sportclub aber auch die beiden Herbstmeister der 2. Klassen, Oberwang (Süd) und Attnang (Mitte-West).Gruppe A: Union Regau, ASV Niederthalheim, Union Gampern, ATSV Timelkam, Union Bruckmühl, FC Attnang;Gruppe B: SK Kammer, Vöcklabrucker Sportclub, ATSV Rüstorf, Union Oberwang, TSV Timelkam, ATSV Lenzing.Das Turnier startet um 9 Uhr mit dem Spiel Bruckmühl gegen FC Attnang. Das letzte Vorrundenspiel werden um 15.46 Uhr der TSV Timelkam und Oberwang bestreiten. Die Kreuzspiele beginnen um 16.15 Uhr, das Finale ist für 18.15 Uhr angesetzt.