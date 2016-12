Im Team auf Platz drei geturnt

06.12.2016, 18:02 Uhr

Vöcklabrucker David Eckl wurde Vierter bei Bundesmeisterschaften

Platz drei im Team

VÖCKLABRUCK. Bei den Bundesmeisterschaften im "Turn10" in Bregenz war der Allgemeine Turnverein 1889 Vöcklabruck mit einem Turner und zwei Turnerinnen vertreten. Sie hatten sich zuvor bei den verbandsoffenen Landesmeisterschaften dafür qualifiziert. David Eckl erturnte in der Oberstufe der Altersklasse 14 den vierten Platz, Livia Ablinger belegte in der Oberstufe der Altersklasse 14 den 20. Platz. Marlene Schuh kam in der stärksten Altersklasse der Elfjährigen auf Rang 54.Zwei Vöcklabrucker Mannschaften mit jeweils vier Turnerinnen starteten bei den niederösterreichischen Mannschaftslandesmeisterschaften im "Turn10" in St. Pölten. Die Gruppe „Vöcklabruck Mädels 1“ mit Vera Tillmann, Nena Leixner, Julia Weidinger und Johanna Bogner sicherte sich einen Platz auf dem Podest und erreichte den ausgezeichneten dritten Rang. Auch das Team „Vöcklabruck Mädels 2“ mit Christina Huemer, Carina Wörndle, Viktoria Steininger und Selina Schuster zeigte einen tollen Wettkampf und landete schließlich auf Platz acht.