03.01.2017, 19:50 Uhr

Franz Thalbauer: Nach 31 Jahren und 100.000 Kilometern ist Schluss.

Eindrucksvolle Bilanz

VÖCKLABRUCK. Franz Thalbauer, der schnelle "Postler" aus Vöcklabruck, hat seine Laufschuhe an den Nagel gehängt. "Nicht, weil ich keine Lust mehr hätte, sondern auf Anraten der Ärzte", nennt der 66-Jährige gesundheitliche Gründe für seinen Rückzug. "Es war eine sehr schöne Zeit, aber oft auch eine harte", sagt Thalbauer. Neben Beruf und Familie auch noch ein gutes Training durchzuziehen, sei nicht immer leicht gewesen. Seine Laufkarriere startete Thalbauer erst im Alter von 35 Jahren. Der für den Post SV startende Sportler nahm in den vergangenen drei Jahrzehnten an rund 400 Laufveranstaltungen in sieben Bundesländern teil und spulte dabei an die 100.000 Kilometer herunter.149 Stockerlplätze in verschiedenen Altersklassen stehen zu Buche: Thalbauer feierte 37 Siege, wurde 55 Mal Zweiter und belegte 57 dritte Plätze. "Zu meinen größten Erfolgen gehört der erste Sieg beim Stadtlauf in Kirchdorf 1991 und die zwei Siege bei den Stadtläufen 2008 und 2015 in Vöcklabruck." Weiters gewann er 2002 den Linzer City-Halbmarathon, den 4-Städte-Grand-Prix sowie je zweimal den Mattsee-Halbmarathon und Willi’s Runningtour. Im österreichischen Volkslaufcup 2001 belegte der Vöcklabrucker den dritten Platz."Ein Dank an die vielen Veranstalter für die tollen Bewerbe, die ich miterleben durfte. Und ein Gruß an alle Laufkolleginnen und Laufkollegen", lässt Thalbauer noch ausrichten.