Meister auf dem Eis ermittelt

15.02.2017, 22:41 Uhr

"Eisstöckler" ritterten in Seewalchen und Schwanenstadt um den Sieg

BEZIRK. 22 Moarschaften nahmen an den 17. Seewalchner Eistock-Marktmeisterschaften in der REVA-Halle Vöcklabruck teil. Der Sieg und der Wanderpokal gingen an das Team mit Moar Ernst Mayer, Rudolf Löschenkohl, Franz Lemp und Rudolf Kroiß. Die im Finale mit 8:18 unterlegene Mannschaft mit Moar Sepp Mayer, Franz und Walter Schigl und Fritz Hones holte den Vizemeistertitel. Dritter wurde das Team mit Moar Reinhard Kern, Gabi Kern, Herbert Hemetsberger und Christine Derra.Zum Sieg beim Eisstockturnier des Feuerwehrabschnittes Schwanenstadt mit 22 Mannschaften schoss sich die Feuerwehr Atzbach mit Johann Humer, Heinrich Kapeller, Harald Wagner und Franz Papst. Platz zwei belegten die Kameraden der FF Wolfsegg vor der Moarschaft FF Schlatt 1.