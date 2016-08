Motor – Motion – Emotionen - 10. Oldtimer-GP am 17./18.9. auf dem Hausruckring

28.08.2016, 22:14 Uhr

Am 17. und 18. September findet der von der MSV Schwanenstadt veranstaltete Jubiläums- Oldtimer Grand Prix am Hausruckring in Pitzenberg/Aich statt.Neben Stammgast Rolf Biland und „Wiederholungstäter“ Freddie Spencer werden auch die Weltmeister Carlos Lavado, Steve Baker , Alain Michel (französischer SW Weltmeister von 1990) und viele weitereTop-Fahrer aus 11 Nationen und Österreich am Gasgriff drehen.Carlos Lavado aus Venezuela ist 2-facher Weltmeister (1983 und 1986) und gewann u.a. 1986 den Österreich GP am Salzburgring auf Yamaha 250.Der Amerikaner Steve Baker wird mit einer Yamaha OW 45 ( 500ccm- 4Zyl- 2Takt) aufkreuzen und dieses Juwel artgerecht bewegen.Frankreichs einziger Seitenwagenweltmeister Alain Michel mit Beifahrer Michael Burkard fährt einen Seymaz-Yamaha Seitenwagen.Bruno Kneubühler aus der Schweiz startet mit einer TZ 350 Yamaha Baujahr 1975.Diese Top-Stars werden gemeinsam bei einem „Race of Legends“ in einer eigenen Klasse starten.Die österreichischen Motorrad- Cracks werden angeführt vonWeltmeister und TT WinnerKlaus KLAFFENBÖCK mit seinem Sieger – Gespann von der Isle of Man 2010 u. 2011. Heuer wieder mit altem/neuem Beifahrer: Adolf HÄNNI aus der Schweiz. Selbst 3x Weltmeister und 24-facher GP Winner.Der dreifache TT- Sieger (2 Siege 2010, 1 Sieg 2011) hat seine Karriere 2011 beendet und istjetzt auf der Isle of Man zuhause.Von dort nimmt er auch den diesjährigen TT- Dominator Michael Dunlop mit.Mehr als 20 Jahre lang organisierte die Motorsportvereinigung – ohne Unterbrechung –Rundstreckenrennen, mit sehr großem Erfolg, nicht zuletzt wegen der Beiwagenrennen, diemeist mit dem gesamten WM – Starterfeld besetzt waren.Dazumal das einzige Beiwagenrennen Österreichs auf einem Straßenrundkurs.!!! 48 Gespanne am Start !!!270 Fahrer treten in 10 Klassen unterteilt nach Baujahren von 1920 – 1975 an.48 Gespanne werden sich in 3 Klassen spannende Kämpfe liefern.HIGHLIGHTist sicher der Start des 7 –fachen Weltmeisters und 82x GP –Sieger Rolf BILANDaus der Schweiz.Er fährt nur in Schwanenstadt seit seinem Rücktritt im Jahr 1997 bei einer SeitenwagenVeranstaltung. Und dazu mit seinem LCR - Swissauto Gespann und seinem OriginalBeifahrer Kurt Waltisperg .Zum letzten Mal wird die Sprecher- Legende Manfred „Ritchi“ Riegler das Renngeschehen kommentieren. Dazu werden unter anderen Gustl Auinger, Alfred Grossauer , Hans Zemsauer, Karl Truchsess, Mandi Baumann, Christian Zwedorn, Hans Braumandl, Mühlfried Minich, Dr. Franz Kaserer, Franz Fagerer, Gerd Kafka ihre Motoren donnern lassen.Mit dabei werden auch Harald Bartol und der KTM MotoGP Direktor Mike Leitner und unser oberösterreichischer GP Pilot Michael Ranseder sein.Sevus TV Experte und RedBull Rookies Coach Gustl Auinger fährt mit der 3-Zylinder Triumph seines verstorbenenBruders.

Los geht’s am Freitag, den 16.Sept.2016 ab 17.30 Uhr = bei freiem Eintritt= mit einem Flutlicht- Beschleunigungsrennen über die 1/8 Meile .Schon Tradition ist das Festzelt – Platz für 800 Personen - im Fahrerlagerbereich .Dort wird bei freiem Eintritt von Freitag bis Sonntag den Gästen aus Nah und FernMusikalisches und Kulinarisches geboten.Besonders die aus den Nachbarländern angereisten Aktiven und deren Begleiter schätzen die gemütliche und urige Stimmung nach Training und „Rennen“ - eine interessante Mischung aus Kultur und Technik des vergangenen Jahrhunderts.Dazu spielen auf:am Freitag ----- AlpinSoundam Samstag ---- Stodertaler GaudiExpressSonntag bei der Siegerehrung ----- DJ Hasi--Text: Manfred Mayrhofer, MSV SchwanenstadtFotos: huemerfoto@gmail.comSteckbriefe einiger Fahrer beim 10. Oldtimer-GP auf dem Hausruckring in Pitzenberg:Freddie Spencer:Frederick „Freddie“ Burdette Spencer junior, (* 20. Dezember 1961 in Shreveport, Louisiana) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Motorradrennfahrer und dreimaliger Weltmeister. Wegen seines Fahrstils wurde er auch „Fast Freddie“ oder „der Außerirdische“ genannt.Im Jahr 1983 gewann er als jüngster Motorrad-WM-Pilot die 500-cm³-Weltmeisterschaft, zwei Jahre später wurde er Doppelweltmeister in den Klassen bis 250 und bis 500 cm³.Danach blieb der Erfolg aus und es folgten Verletzungspech und Ausfälle. Im Jahr 1993 versuchte er ein Comeback, am Ende der Saison hatte er jedoch nur zwei Punkte erkämpft. Seit 1997 führt er in Las Vegas die Freddie Spencer's High Performance Riding School.1983: 500-cm³-Weltmeister auf Honda1985: 250-cm³-Weltmeister auf Honda1985: 500-cm³-Weltmeister auf Honda1985: Sieger beim Daytona 200 auf Honda27 Grand-Prix-SiegeAufnahme in die MotoGP Hall of FameCarlos Lavado:(* 25. Mai 1956 in Caracas, Venezuela), ehemaliger venezolanischer Motorradrennfahrer.Er wurde 1983 und 1986 in der 250-cm³-Klasse auf Yamaha Weltmeister. Bekannt war Lavado wegen seiner waghalsigen Fahrweise, die ihm im Fahrerlager nicht nur Freunde einbrachte.Bei seinen 137 Starts in der Motorrad-WM gelangen Carlos Lavado 19 Siege, 42 Podiumsplätze, 22 Pole-Positions, sowie 13 Schnellste Rennrunden.1983 – 250-cm³-Weltmeister auf Yamaha1984 – 250-cm³-WM-Dritter auf Yamaha1985 – 250-cm³-WM-Dritter auf Yamaha1986 – 250-cm³-Weltmeister auf Yamaha19 Grand-Prix-SiegeSteve Baker:(* 5. September 1952 in Bellingham) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Motorradrennfahrer. Er war 1977 mit seinem Titel in der Formel 750 der erste Amerikaner, der eine Motorrad-Straßenweltmeisterschaft gewinnen konnte.Baker begann seine Rennfahrerkarriere auf Dirt-Track-Ovalen im pazifischen Nordwesten. Später wechselte er zu Straßenrennen und nahm an Wettbewerben in Kanada teil, wo er dreifacher kanadischer Meister wurde. Diese Erfolge führten dazu, dass er 1977 für das Yamaha-Werksteam starten durfte. Das Rennjahr begann mit einem Sieg im prestigeträchtigen Daytona 200; es folgten Starts bei WM-Rennen in Europa. Die Saison 1977 schloss Baker mit dem Titel in der Formel 750 und der Vizeweltmeisterschaft in der 500-cm³-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft hinter Barry Sheene ab. Trotz dieser Erfolge erfolgte keine Vertragsverlängerung im Yamaha-Werksteam, so startete Baker in der WM-Saison 1978 auf einer privaten Suzuki und beendete die Saison auf dem siebten Gesamtrang.Gegen Ende des Jahres 1978 erlitt Baker auf der Rennstrecke von Mosport in Kanada einen Unfall mit schwerwiegenden Verletzungen, in dessen Folge er sich vom aktiven Rennsport zurückzog.Nach seiner Rennkarriere übernahm Baker ein Motorradgeschäft in seiner Heimatstadt Bellingham und nimmt regelmäßig an historischen Motorradsport-Veranstaltungen teil.Im Jahre 1999 wurde Baker in die AMA Motorcycle Hall of Fame übernommen.Michael Dunlop:(* 10. April 1989 in Nordirland) ist ein britischer Motorradrennfahrer, der fast ausschließlich bei Straßenrennen antritt.Dunlop entstammt einer Rennfahrerfamilie. Sein Vater Robert (1960–2008) und sein Onkel Joey (1952–2000) waren erfolgreiche Motorradrennfahrer und gehörten zu den besten Piloten in der Geschichte des britischen Straßenrennsports. Sein Bruder William ist ebenfalls Motorradrennfahrer.Michael Dunlop gab sein Debüt bei der Isle of Man TT, dem größten und prestigereichsten Straßenrennen der Welt im Jahr 2007 im Alter von 18 Jahren. 2008 gewann er in seiner nordirischen Heimat einen Tag nach dem tödlichen Unfall seines Vaters beim North West 200 auf Honda das 250-cm³-Rennen dieser Veranstaltung. Im Jahr 2009 errang Michael Dunlop auf Yamaha R6 im zweiten Junior-Rennen seinen ersten Sieg auf der Isle of Man.2010 erreichte Dunlop bei der TT drei Podestplätze. 2011 gewann er auf einer Kawasaki Ninja ZX-10R des Teams Street Sweep in der Superstock-Klasse seine zweite TT. Im Jahr darauf folgte im zweiten Supersport-Rennen Sieg Nummer drei auf der Isle of Man.2013 und 2014 gewann Michael Dunlop jeweils vier TT-Rennen. Im Superbike-Rennen am 31. Mai 2014 errang er auf BMW S 1000 RR den ersten TT-Sieg für BMW nach 75 Jahren. Im Ziel hatte er nach sechs Runden auf dem Snaefell Mountain Course 20,5 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Guy Martin (Suzuki). Letzter Sieger vor Dunlop für die Münchner war „Schorsch“ Meier 1939 auf BMW 255 Kompressor gewesen.2016 knackte Michael Dunlop auf BMW S 1000 RR im Superbike-TT-Rennen als erster Fahrer der Geschichte die 17-Minuten-Schallmauer auf dem Mountain Course und stellte mit 16:58,254 min und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 133,393 mph (214,675 km/h) einen neuen Rundenrekord auf. Wenige Tage später verbesserte er diesen Rekord bei der Senior TT auf 16:53,929 min mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 133,962 mph (215,591 km/h).Siege von Michael Dunlop bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man:(Die Geschwindigkeitsangabe bezieht sich jeweils auf die Durchschnittsgeschwindigkeit)2009 Junior Rennen B Yamaha 121,416 mph (195,4 km/h)2011 Superstock Kawasaki 127,129 mph (204,594 km/h)2012 Supersport Rennen 2 Yamaha 123,543 mph (198,823 km/h)2013 Supersport Rennen 1 Honda 125,182 mph (201,461 km/h)Supersport Rennen 2 Honda 125,997 mph (202,773 km/h)Superstock Honda 128,218 mph (206,347 km/h)Superbike Honda 128,747 mph (207,198 km/h)2014 Supersport Rennen 2 Honda 125,078 mph (201,294 km/h)Superstock BMW 127,216 mph (204,734 km/h)Superbike BMW 128,415 mph (206,664 km/h)Senior BMW 128,680 mph (207,09 km/h)2016 Superbike BMW 130,306 mph (209,707 km/h)Senior BMWRolf Biland:(* 1. April 1951) ist ein ehemaliger Schweizer Motorradrennfahrer.Mit sieben Weltmeistertiteln ist er der zweiterfolgreichste Seitenwagen-Fahrer hinter Steve Webster, dem zehn Titel gelangen. In der Liste der meisten Grand-Prix-Siege in der Seitenwagen-WM ist Rolf Biland mit 81 gewonnenen Rennen der erfolgreichste vor Steve Webster mit 62.Biland begann seine Rennsportkarriere 1970 zunächst als Beifahrer. Zwei Jahre später stieg er auf den Fahrersitz um und tauchte 1974 mit Freddy Freiburghausen im Beiwagen mit einem zehnten WM-Rang erstmals in der Motorrad-Weltmeisterschaft auf. 1978 holte Biland mit Kenny Williams im BEO-Gespann den ersten Titel. Mit Kurt Waltisperg als Beifahrer ab der Saison 1979 ließ er diesem Titel in einem Zeitraum von eineinhalb Jahrzehnten sechs weitere folgen.Rolf Biland war auch einer der Stars, die bei den legendären Motorradrennen auf dem Strassenkurs in Oberndorf bei Schwanenstadt (1969-1988) regelmäßig an den Start gingen.