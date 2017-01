Niederthalheim krönt sich zum zweiten Mal zum Turniersieger

22.01.2017, 18:33 Uhr

Eine Neuauflage des Finales von 2015 gab es beim BezirksRundschau-Hallenfußballturnier: Der ASV Niederthalheim setzte sich mit 4:1 gegen den FC Attnang durch.

VÖCKLABRUCK. Vor zwei Jahren hatte sich der ASV Niederthalheim zum ersten Mal in die Siegerliste des BezirksRundschau-Hallenturniers, organisiert vom Vöcklabrucker Sportclub, eingetragen. Und auch damals hieß der Finalgegner FC Spitz Attnang. Während die Entscheidung 2015 erst in einem Siebenmeter-Schießen fiel, machten die Niederthalheimer diesmal bereits in der regulären Spielzeit alles klar. Mit einem glatten 4:1-Sieg krönte sich der Klub aus der 1. Klasse Mitte-West zum Turniersieger. Das siegreiche Team: Bernhard Sieberer, Oliver Sieberer, Fabian Haböck, Philipp Pupeter, Michael Selinger, Gregor Schindlauer, Roland Luschtinetz, Markus Woldrich, Andreas Stockinger, Michael Grüblbauer.Platz drei sicherte sich der ATSV Rüstorf mit einem 4:3-Erfolg gegen den TSV Timelkam. Endstand: 1. ASV Niederthalheim, 2. FC Attnang, 3. ATSV Rüstorf, 4. TSV Timelkam, 5. Union Regau, 6. Vöcklabrucker Sportclub, 7. SK Kammer, 8. Union Gampern, 9. Union Bruckmühl, 10. ATSV Lenzing, 11. ATSV Timelkam, 12. Union Oberwang.Beste Torschützen waren Oliver Sieberer (Niederthalheim) und Bernhard Hofmann (ATSV Rüstorf) mit je acht Treffen. Die Entscheidung um den Titel des Torschützenkönigs 2017 fiel in einem Siebenmeter-Schießen, in sich Hofmann durchsetzte. Zum besten Torhüter des Turniers wurde der Attnanger Sinan Aksu gewählt.Union Bruckmühl - FC Attnang 1:2, Union Regau - ASV Niederthalheim 2:2, ATSV Timelkam - Union Gampern 2:2, FC Attnang - Union Regau 1:0, Union Gampern - Union Bruckmühl 4:2, ASV Niederthalheim - ATSV Timelkam 4:3, FC Attnang - Union Gampern 2:1, ATSV Timelkam - Union Regau 0:3, Union Bruckmühl - ASV Niederthalheim 3:4, ATSV Timelkam - FC Attnang 1:2, ASV Niederthalheim - Union Gampern 4:1, Union Regau - Union Bruckmühl 4:1, FC Attnang - ASV Niederthalheim 1:4, Union Gampern - Union Regau 4:2, Union Bruckmühl - ATSV Timelkam 3:2.TSV Timelkam - ATSV Lenzing 2:1, SK Kammer - Vöcklabrucker Sportclub 1:5, Union Oberwang - ATSV Rüstorf 1:4, ATSV Lenzing - SK Kammer 0:3, ATSV Rüstorf - TSV Timelkam 8:1, Vöcklabrucker Sportclub - Union Oberwang 7:1, ATSV Lenzing - ATSV Rüstorf 2:2, Union Oberwang - SK Kammer 1:3, TSV Timelkam - Vöcklabrucker Sportclub 2:1, Union Oberwang - ATSV Lenzing 2:2, Vöcklabrucker Sportclub - ATSV Rüstorf 0:3, SK Kammer - TSV Timelkam 3:3, ATSV Lenzing - Vöcklabrucker Sportclub 2:4, ATSV Rüstorf - SK Kammer 1:1, TSV Timelkam - Union Oberwang 2:1.Niederthalheim - TSV Timelkam 4:1;Rüstorf - Attnang 7:8 (Siebenmeter-Schießen); Spiel um Platz 11: ATSV Timelkam - Oberwang 5:3; Spiel um Platz 9: Bruckmühl - Lenzing 2:1: Spiel um Platz 7: Gampern - Kammer 0:3, Spiel um Platz 5: Regau - Vöcklabrucker Sportclub 5:2; Spiel um Platz 3: TSV Timelkam - Rüstorf 3:4; Finale: Niederthalheim - Attnang 4:1.Alle Fotos: Helmut Klein