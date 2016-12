Nikolaus beschert SVV-Schwimmern Bestzeiten und Medaillen

05.12.2016, 05:48 Uhr

Das 33. Internationale Nikolausschwimmen in Steyr am 03.12. wurde für die Mannschaft des SV Vöcklabruck zu einem vollen Erfolg. Der Nikolaus „bescherte“ den Schwimmern wahrlich eine Flut an persönlichen Bestzeiten und Medaillen. Insgesamt nahmen 19 Vereine aus ganz Österreich und aus Deutschland mit insgesamt 361 Nachwuchsschwimmern an diesem stark besetzten Bewerb teil.

Für den einzigen Sieg für den Schwimmverein Vöcklabruck sorgte der 13-jährigemit einer hervorragenden Zeit über 50 m Freistil. Mit Silber über 50 m Schmetterling und Bronze über 100 m Lagen komplettierte Yorik seine Medaillensammlung.Der gleichaltrigesicherte sich Silber im Bewerb 50 m Brust im Jahrgang 2003. Zusätzlich erkämpfte er mit starken Zeiten zweimal Rang 3 (50 m Freistil, 50 m Rücken) und bewies damit seine Vielseitigkeit.

Je einmal Rang 2 (50 m Schmetterling) bzw. Rang 3 (50 m Freistil) ging an den 12-jährigen, der wie seine Kollegen ebenfalls mit sehr guten Zeiten überzeugen konnte.Einer der jüngsten Vöcklabrucker,, legte eine Fabelzeit über 50 m Freistil hin und schwamm souverän zu Rang 2 im Jahrgang 2007.Zum allerersten Mal gelangim Bewerb 50 m Freistil der Sprung unter die 30-Sekunden-Marke, und daher durfte er im stark besetzten Jahrgang 2002 über Bronze freuen.Kaum zu glauben waren die geschwommenen Zeiten in den Staffelbewerben. Sowohl über, als auch überwar die Vöcklabrucker Staffel mitpfeilschnell unterwegs und sicherte sich jeweils hinter dem Gastgeber ASKÖ SC Steyr den starken zweiten Rang.