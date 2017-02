Paracycling-Tour heuer von 25. bis 28. Mai

08.02.2017, 20:38 Uhr

Rad-Event für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung

BEZIRK. Die internationale OÖ. Paracycling-Tour ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Vom 25. bis 28. Mai 2017 werden die weltbesten Fahrer im Salzkammergut in 14 Klassen um den Sieg und Weltcuppunkte kämpfen. Insgesamt werden bei der Paracycling-Tour 2017 rund 100 Teilnehmer aus 15 Nationen erwartet, darunter auch die gesamte österreichische Nationalmannschaft. Die bekanntesten heimischen Fahrer sind Weltmeister Walter Ablinger aus Schärding und der Steirer Thomas Frühwirth.Bei diesem internationalen Paracycling-Event wird auch wieder ein eigener "Jedermanngiro" veranstaltet: Alle Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, die einmal an einem Wettkampf teilnehmen möchten, haben hier die Gelegenheit dazu. Die Starter bei diesem Bewerb absolvieren die gleichen Etappen wie die Topfahrer. „Insgesamt rechnen wir hier mit weiteren 80 bis 100 Startern, die sich dieser Herausforderung stellen“, so Dietmar Ematinger, Organisator der Paracycling-Tour.