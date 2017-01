Radmarathon mit neuem Chef

03.01.2017, 19:45 Uhr

Christoph Zallinger (34) organisiert "Mondsee 5-Seen-Marathon"

Mountainbike-Rennen am Vortag geplant

MONDSEE. Nachdem Ernst Ahamer (70) nach 30 Jahren in den wohlverdienten Radmarathon-Ruhestand ging, waren die Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland auf der Suche nach einem Nachfolger. Gefunden haben sie ihn in Christoph Zallinger. "Es ehrt mich, dass so viel Vertrauen in mich gesetzt wird", so Zallinger. "Ernst hinterlässt natürlich riesengroße Fußstapfen und hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet", sagt Zallinger, der in den vergangenen vier Jahren bereits im Team mitgearbeitet hat. "Ich möchte diese Arbeit fortsetzen und den Radmarathon in seiner gewohnten Qualität weiterführen."Der Straßwalchener führt seit zehn Jahren erfolgreich eine Werbeagentur, ist Präsident und Mitbegründer eines der größten Mountainbike-Vereine im Land Salzburg, kommt aus einer radsportbegeisterten Familie und ist Finisher der Extrem-Strecke bei der Salzkammergut Trophy. "Auch wenn der Mondsee 5-Seen-Radmarathon bereits seit Jahren zu einem der größten und etabliertesten Radsportevents Mitteleuropas zählt, sehe ich noch Luft nach oben", sagt Zallinger. Für die diesjährige 31. Auflage des Events ist auch ein Mountainbike-Rennen am Vortag des Marathons geplant.

findet am Sonntag, 25. Juni, statt. Zur Auswahl stehen vier Strecken: Tour A - 200 km, Tour B - 134 km, Tour C - 75 km, Tour D - 25 km. Auf der großen Schleife geht es vorbei an Wolfgangsee, Hallstättersee, Traunsee, Attersee und Mondsee.der sechs Rennen umfassenden Austria-Top-Tour und des „Consul-Senior-Marathon-Cup“. Die Naturfreunde ermitteln bei diesem Event ihre Bundesmeister. Zum sechsten Mal findet außerdem das „Handbike-Race“ statt, bei dem der Mondsee ein- oder zweimal zu umrunden ist.Alle Informationen rund um den Radmarathon gibt es auf www.mondsee-radmarathon.com. Hier finden Sie auch den Link zur Online-Anmeldung.