Regionsturnier der Gruppe Salzkammergut für U-11 Mannschaften

12.12.2016, 13:48 Uhr

Am Sonntag, 11. Dezember 2016 fand in der Attergauhalle in St. Georgen i.Attg. die Vorrunde für U-11 Mannschaften statt.

Unter der souveränen Turnierleitung des USC Attergau nahmen insgesamt 21 Teams in drei Gruppen an diesem Regionsturnier teil.Nach teils spannenden Matches konnten sich folgende Mannschaften für die Endrunde, welche am 4. Februar 2017 mit Beginn um 12.30 Uhr in Frankenmarkt stattfindet, qualifizieren: