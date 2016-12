Reisenberger (10) Dritter in Rotax Max Challenge

28.12.2016, 17:00 Uhr

Ein starke Leistung bot der junge Kartsportler auch beim Eurofinale im August in Bruck an der Leitha. Er fuhr auf den ausgezeichneten sechsten Platz. An dieser Rennveranstaltung nahmen insgesamt 65 Starter teil, die sich durch verschiedene Qualifikationen einen Startplatz fürs Rennen erkämpfen mussten – bis zum Superfinale.Maßgeblichen Anteil an Marcels Erfolg hat Papa Markus, der als Mechaniker und Hauptsponsor fungiert. Mit viel Fleiß sorgt er stets für ein hervorragendes Setup des Karts, ohne das eine so erfolgreiche Saison nicht möglich wäre. Sehr viel Zeit nimmt er sich auch für das Training mit seinem Sohn.Marcel startet für das Team VPD Racing aus Adnet (Salzburg) mit einem Dani-Rossi-Chassis. Angetrieben wird sein Kart von einem Rotax-Motor.