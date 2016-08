31.08.2016, 20:00 Uhr

Schwanenstadt 08 mit erstem Dreier

LANDESLIGA WEST. Für Schwanenstadt 08 klappte es am zweiten Spieltag mit dem ersten Dreier der Saison. Die Mannen von Trainer Roland Krammer besiegten Neumarkt auswärts 2:1. Am Freitag, 2. September, müssen die Schwäne zum dritten Mal in Folge ein Auswärtsspiel bestreiten. Das Spiel gegen Eferding beginnt um 19.30 Uhr.

Gefällt mir