Siegesserie der Kings hält an!

05.12.2016, 00:45 Uhr

Der zweite Spielabschnitt begann ausgeglichen, die Gangart wurde aber deutlich rauer und einige Strafen wurden geahndet. Dies führte sogar zu einer 3:4-Unterzahl der Heimmannschaft, welche wider Erwarten in einem shorthanded Goal für sie endete. Ein schweres Foul an Goalie Emmer (#41) bedeutete ein frühzeitiges Duschen für den Captain der Ice Tigers. Unter heftigen Schmerzen spielte Emmer weiter. Das aus der Strafe resultierende PowerPlay verwertete Levente Kiss (#18) - 5:1. In der letzten Minute des zweiten Drittels stellte Julius Raab (#6) auf 6:1.Goalkeeper Emmer (#41) musste in der Drittelpause ins Krankenhaus gebracht werden. Da Backup-Goalie Martin Schön verletzungsbedingt fehlte, erklärte sich Verteidiger Thomas Böhm (#76) kurzerhand dazu bereit, den Kasten der Voralpenkings zu hüten, um das Spiel beenden zu können. Davon nicht entmutigt sorgte Christian Obermeier (#80) in einer schönen Einzelaktion umgehend für Jubelchöre der Fans. Kurz darauf folgte ein Treffer der Tigers zum 7:2. Julius Raab (#6) stellte binnen 5 Minuten auf 9:2. Gegentreffer 3 und 4 mussten die Voralpenkings gegen Ende noch einstecken und beendeten die Partie verdient mit einem 9:4-Sieg.