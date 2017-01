"Stockerl" im Europacup

11.01.2017, 12:18 Uhr

Ski Alpin: Daniel Hemetsberger aus Nußdorf am Attersee fuhr beim Super-G in Wengen auf Platz drei.

Gut in die Saison gestartet

NUSSDORF. Auf der klassischen Lauberhorn-Strecke in Wengen in der Schweiz wurden zwei Europacup-Super-G-Läufe ausgetragen. Daniel Hemetsberger (SV Unterach) erwischte im ersten Rennen einen nahezu perfekten Lauf und wurde dafür mit Rang drei ex aequo mit dem Schweizer Roulin Gilles belohnt. Im zweiten Rennen musste er sich mit Platz 13 begnügen.Für Hemetsberger hatte die Saison bereits vielversprechend begonnen. Bei der FIS-Abfahrt im Dezember in Hinterstoder konnte der Nußdorfer einen Sieg und Rang drei im Super-G einfahren. „Ich hab’ mir als Ziel gesetzt, mich in den Speed-Rennen in den Top fünf zu etablieren. Ich mag herausfordernde, schwere Strecken besonders gerne. Wengen ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingsstrecken. Es taugt mir, wenn es ordentlich zur Sache geht", sagt Hemetsberger und verweist auf Streckenabschnitte wie den legendären "Hundschopf". Er werde auch bei den nächsten Rennen wieder Vollgas geben, ist der 25-Jährige voll motiviert. Gelegenheit dazu hat er bei der Europacup-Abfahrt am 16. Jänner auf der "Streif" in Kitzbühel sowie Anfang Februar bei den Speed-Rennen in Hinterstoder.