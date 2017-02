Tigers beenden eine starke Hallensaison auf Platz vier

15.02.2017, 17:00 Uhr

"Final 3" in Vöcklabruck

Damit wurde der Einzug ins "Final 3" knapp verfehlt, dennoch fällt die Bilanz von Teamspieler Jakob Huemer positiv aus: „Wir gehören nun auch in der Halle zu den besten österreichischen Teams. Schade, dass es noch nicht ganz mit einer Final-3-Qualifikation geklappt hat. Aber am Feld möchten wir dieses große Ziel schaffen, wir werden geduldig und konsequent weiterarbeiten."Für die Faustball-Tigers beginnt in Kürze die Vorbereitung auf die Feldmeisterschaft. Im Mai geht’s los und der Höhepunkt ist das Final-3-Turnier, das im Juli 2017 in Vöcklabruck ausgetragen wird.