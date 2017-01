Wintercup Sportklettern Station in Mondsee.

16.01.2017, 15:39 Uhr

Von 120 angemeldeten Startern, ließen sich 91 nicht von den Winterkapriolen abschrecken. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Salzburger, Bayern und Oberösterreicher zusammen.Es war ein Tag von Prämieren.Der 1. Kletterwettkampf für die Sektion AV-Mondsee,der 1. Wettkampf in der tollen Kletterhalle vom Vita-Club Mondsee,der erste Kletter-Mix (4 Routen und 2 Boulder) im Wintercup,diesmal mit einem Spitzenmoderator, Wastl Rasp aus Berchtesgaden undmit einem verdoppelten Team bei der Auswertung.

Der Event war für die Klassen U8, U10, U10-Hobby, U12, U12-Hobby, U14, U14-Hobby und U16 offen.Vom AV-Mondsee gingen 17 Kletterwettkampf Neulinge an den Start. Die Teamwertung entschied der DAV-Rosenheim für sich gefolgt vom AV-Mondsee.Für den Event wurden 14 Routen und 10 Boulder vom hallenverantwortlichen Schrauberteam (Markus Eder und Team) an die Wand gezaubert.15 Teams von Schiedsrichtern und Sicherern, gestellt von den teilnehmenden Startgemeinschaften wickelten den Wettkampf perfekt ab.Von 09:00 bis 12:50 wurde um Griffe, Tops und Zonen gekämpft.Alle Kids zeigten ihr Können und freuten sich über die erbrachte Leistung.6 Routen konnte von allen, dort gebuchten Startern, bis zum Top durchstiegen werden.Die Wartezeit während der Auswertung, wurde für die Preisverlosung genutzt, bei der jeder Starter die Möglichkeit hatte, mit seine Startnummer gezogen zu werden.Es wurde ca. 40 Preise an Kinder mit freudestrahlenden Augen ausgegeben.Beim Wintercup hat jeder eine Chance, es zählt der Spaß am Klettern und das Dabeisein, natürlich gibt es auch Medaillen für die Podestkletterer.Da es in manchen Klassen unter den ersten 3 Plätzen Gleichplatzierte gab, kam es noch zu einem Ausklettern an der Boulderwand.Der Event wurde gefördert von der EuRegio Salzburg, Berchtesgadener Land, Traunstein weiters vom Raiffeisenverband Salzburg, vom OeAv Sportklettern und der Sport Union Salzburg.Hauptorganisator war der USC Siezenheim , der selbst eine Klettertrainingsgruppe anbietet.Ergebnisse: für alle Klassen // für die Teamwertung Am 29.1.2017 geht die Wintercup Tour weiter nach Straßwalchen. Hier gibt es für die Kletterer in der NMS Straßwalchen 6 Routen zu bezwingen, wieder im Modus Toprope (U8-U12) und Lead (U14-U16).Am 4.3.2017 kommen dann alle Teilnehmer zum Finale in die Kletterhalle Berchtesgaden.Wenn du hier mitmachen willst und noch nicht angemeldet bist. Es sind noch 10 Plätze frei.Anmeldung hier: Du willst als Schiedsrichter oder beim Sichern mithelfen, den Wettkampf hautnah erleben, dann melde dich, wir suchen immer begeisterte Mithelfer, die das Projekt Wintercup Sportklettern unterstützen.Sei dabei, zeig was du kannst!Einblicke in den Wettkampf im Google/Foto Album hier verfügbar.

© Fotos privat (Ina Hafner/Michael Wittauer/Fam. Wirth)