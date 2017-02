Ausbildung auf hohem Niveau

15.02.2017, 15:11 Uhr

Wer bei Voith eine Lehre absolviert, erhält Fachwissen auf dem technisch neuesten Stand.

FRANKENMARKT. "Ein Jahr lang habe ich die Landwirtschaftsschule besucht, aber das war nicht das Richtige für mich", erzählt Christian Schweighofer. Der 17-Jährige absolviert inzwischen das zweite Jahr seiner Ausbildung zum Mechatroniker bei der Voith Paper Fabrics GmbH in Frankenmarkt.Die Entscheidung für die Lehre fiel nach einem Schnuppertag im Unternehmen. "Es hat mir hier gleich sehr gut gefallen", betont der Lehrling. Heute darf er bereits viele Arbeiten selbstständig erledigen. "Wenn ich eine Frage habe, hilft mir jeder von den Kollegen gerne", freut sich Christian über den Zusammenhalt im Team. Am Standort Frankenmarkt sind rund 150 der insgesamt 20.000 Mitarbeiter des Voith-Konzerns beschäftigt. Zudem werden jedes Jahr ein bis zwei Lehrlinge in den Berufen Mechatronik oder Maschinenbautechnik aufgenommen. "In den ersten Monaten lernen sie die Grundlagen anhand von Musterstücken in der Lehrwerkstätte", erzählt Ausbildner Walter Angleitner. Danach vertiefen die Nachwuchsfachkräfte ihr Wissen in den verschiedenen Abteilungen. "Der große Vorteil ist, dass wir auf einem sehr hohen technischen Niveau arbeiten", sagt Karl Binder-Reisinger, Leiter der Instandhaltung. "Dadurch können die Lehrlinge viel aktuelles Praxiswissen in ihr späteres Berufsleben mitnehmen."

Jetzt Bewerben

Die Voith Paper Fabrics GmbH sucht einen Lehrling (m/w) als Maschinenbautechniker.Bewerbungen an: Voith Paper Fabrics GmbH, z.H. Veronika Cserko, Voithstraße 1, 4890 Frankenmarkt, Tel. 07684/8521-32472, veronika.cserko@voith.com