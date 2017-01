Drei Hoftafeln verliehen

11.01.2017, 12:13 Uhr

Die KultiWirte bedankten sich bei ihren regionalen Lieferanten

SCHWANENSTADT, ST. GEORGEN. Die Mitgliedsbetriebe der oberösterreichischen Wirtshauskultur "KultiWirte" legen seit jeher größten Wert auf Produkte von landwirtschaftlichen Betrieben aus der unmittelbaren Umgebung. Das Bestreben, dem Gast Speisen höchster Qualität zu servieren, gelingt eben nur mit den frischesten Lebensmitteln aus der Region. Daher bedankten sich die "KultiWirte" mit der „AMA-Gastrosiegel-Hoftafelverleihung“ bei ihren regionalen Lieferantinnen und Lieferanten, die die "KultiWirte" Jahr ein, Jahr aus partnerschaftlich mit den besten Produkten aus der Region versorgen.

Gottfried Spitzer vom Land-gasthof Spitzer in Sankt Georgen im Attergau überreichte die Hoftafel an Veronika Spitzer, die den "KultiWirt" mit Schaffrischkäse aus der unmittelbaren Umgebung versorgt. Eine weitere Hoftafel überreichte er an Manuela Wimmer. Sie liefert vielfältige Speiseeiskreationen unter der Marke Bauernhofeis. Gottfried Spitzer bedankte sich bei den verlässlichen Lieferanten für die gute Zusammenarbeit.Die KultiWirte Hermi und Karl Bauer vom Restaurant „Zur Laube“ in Schwanenstadt überreichten die Hoftafel an Dominic Schmid. Er beliefert die Wirtsleute mit frischem, regionalem Wildfleisch. Auch Hermi und Karl Bauer bedankten sich bei ihrem Lieferanten für die verlässliche Zusammenarbeit.