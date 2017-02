Ein Termin für Tüftler

15.02.2017, 23:11 Uhr

Hermann Schlattner und Walter Stieglbauer nehmen am Casting von "120 Sekunden" teil.

BEZIRK. Ein guter alter Bekannter ist Hermann Schlattner (59) bei der Aktion "120 Sekunden" der BezirksRundschau. Im Vorjahr überzeugte der Redlhamer mit seiner Geschäftsidee für zusammenfaltbare Getränkekartons die Jury und gewann das OÖ-Finale in Linz.Auch heuer ist der leidenschaftliche Tüftler wieder mit von der Partie. Beim Casting am 13. März in der Wirtschaftskammer Gmunden wird er seine patentierte Erfindung "Innsign" präsentieren. "Es handelt sich um ein Schienensystem mit vielfältigen Möglichkeiten", so Schlattner. Anwendungsgebiete sind Poster, Orientierungssysteme wie Hinweisschilder, Bilderrahmen und Mappen. "Das spezielle Profil haben wir eigens dafür entwickelt." Als Zielgruppe nennt Schlattner die Bereiche Werbung, Marketing, Präsentation und Messebau. Ein weiterer "120-Sekunden-Kandidat" ist Walter Stieglbauer aus Manning. Er wird der Jury sein Therapie- und Trainingsgerät für Wirbelsäule, Rücken- und Bauchmuskulatur vorstellen.Die Teilnehmer haben 120 Sekunden Zeit, ihre Geschäftsidee einer fachkundigen Jury zu präsentieren. Wenn sie damit überzeugen können, winkt der Aufstieg ins Halbfinale und die Chance auf den Sieg.Info und Anmeldung unter: www.meinbezirk.at/120sekunden-oö