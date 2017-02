"Eines unserer besten Jahre"

01.02.2017, 19:00 Uhr

Mehrere Auszeichnungen für den Atzbacher Mostbauern Weißböck.

Prämierter Jungmost

"Alles ist hausgemacht"

ATZBACH. Eine erfreuliche Bilanz über das abgelaufene Jahr 2016 ziehen Eva und Walter Hofmanninger, bekannt als Mostbauer Weißböck in Weigensam. "Bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg haben wir für unseren Apfelsaft, die Kaminwurzn und den Apfelschnaps jeweils eine Goldmedaille bekommen", sagt Walter Hofmanninger. Die Kaminwurzn wurde außerdem noch mit der Genusskrone ausgezeichnet und für den Apfelschnaps gab es die Silbermedaille bei der "Destillata", Europas bedeutendste Prämierung für Edelbrände.Im November wurde schließlich der prämierte oberösterreichische Jungmost präsentiert. Der Betrieb in der Ortschaft Weigensam ist einer von 16, der diese Auszeichnung bekommen hat. "Der Jungmost muss ein Qualitätsmost sein und hat auch eine staatliche Prüfnummer", erklärt Hofmanninger, der auch Mostsommelier ist. Jetzt sei eine gute Zeit, ihn zu trinken. "Fruchtiger und spritziger als jetzt geht’s nimmer."Seit 1998 führen Eva und Walter Hofmanninger den Betrieb. "Wir sind zu 100 Prozent Eigenversorger. Die Jause für unsere Gäste kommt von unserem Bioschwein", erklärt der Bauer. Stolz sind er und seine Frau auf die breite Palette sowohl bei der Jause als auch beim Most sowie Likören und Schnäpsen. Und die Qualität stehe bei allen Produkten an oberster Stelle. Davon können sich die Gäste ganzjährig am Freitag sowie in den Monaten Juli und August auch sonntags jeweils ab 16 Uhr überzeugen.