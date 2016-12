Erbrecht bringt Erleichterungen

14.12.2016, 19:00 Uhr

Notar Lukas Binder (41) ist neu in der Bezirksstadt Vöcklabruck

Wichtig für Lebensgefährten

VÖCKLABRUCK. Mit 1. Jänner 2017 treten wesentliche Teile der Erbrechtsreform 2015 in Kraft. "Damit erfolgt eine umfassende, zum Teil sprachliche, zum Teil aber auch inhaltliche Neuausrichtung der auf die erbrechtlichen Ansprüche bezogenen Regelungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches", sagt Lukas Binder. Der Kirchdorfer hat im Oktober seine Notariatskanzlei in Vöcklabruck eröffnet.Die wesentlichsten Neuerungen betreffen die Formvorschriften letztwilliger Anordnungen, das Erbrecht zwischen Ehegatten sowie Angehörige, denen ein Pflichtteil zusteht. Der Anspruch auf das gesetzliche Vorausvermächtnis – das Recht eines Ehegatten, weiter in der Wohnung bleiben zu können und die zum ehelichen Haushalt gehörigen Gegenstände zu erhalten – kommt unter bestimmten Voraussetzungen künftig auch den Lebensgefährten zu. "Er ist allerdings zeitlich befristet auf ein Jahr." Eine wesentliche Erleichterung für Erben, die Pflichtteile in Geld auszubezahlen haben: Die Berechtigten können die Auszahlung erst ein Jahr nach dem Todesfall verlangen. Grundsätzlich rät Binder, rechtzeitig ein Testament anzufertigen. "Wir Notare stehen auch im Vorfeld gerne beratend zur Seite."Der Beruf des Notars ist für Binder "das Schönste, was man als Jurist machen kann". Man könne gestalten und in Familien oft manche Dinge wieder "geradebiegen".