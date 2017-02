Unterstützung für Schulprojekt

15.02.2017, 23:05 Uhr

JobService Vöcklabruck spendet 2.000 Euro an St. Georgener Schule

Besuch in der Schule

VÖCKLABRUCK, ST. GEORGEN. Die Schüler der Dr.-Karl-Köttl-Schule aus St. Georgen im Attergau freuen sich über eine großzügige Spende: Die JobService E.S. GmbH, einer der größten Personaldienstleister in Vöcklabruck, unterstützt das Schul-Hilfsprojekt für Tansania "Helfen Sie uns helfen" mit 2.000 Euro.Die Firma mit Sitz in der Vöcklabrucker Galerie Burgstall hatte auf Weihnachtsgeschenke für die Kunden verzichtet und das Geld dem Hilfsprojekt der Neuen Mittelschule zur Verfügung gestellt. Die beiden Geschäftsführer Thomas Sommerer und Raimund Elixhauser statteten der St. Georgener Schule kürzlich einen Besuch ab und überreichten den Spendenscheck an die Schüler, Direktor Klaus Hubelnig und Projektleiter Markus Hagler. Dabei hoben sie besonders den pädagogischen