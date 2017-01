Vielseitige Lehre im Garten

25.01.2017, 20:00 Uhr

In der Ausbildung wird neben praktischen Fähigkeiten viel Fachwissen über Pflanzen vermittelt.

OBERHOFEN (rab). Julia Brückler ist schon ein bisschen aufgeregt. In wenigen Monaten steht ihre Lehrabschlussprüfung als Garten- und Grünflächengestalterin bevor. "Die Prüfung umfasst drei Teile", erzählt die 17-Jährige. "Im ersten Teil müssen wir verschiedene Pflanzen mit deutschem und botanischem Namen bestimmen." Anschließend folgen der praktische Teil und das Fachgespräch. "Bei der praktischen Prüfung müssen wir ein kleines Projekt nach Plan umsetzen, wie zum Beispiel eine Pflasterung mit Einfassung oder eine Mauer bauen."

Umfangreiche Theorie

Zur Sache

Diese Bauprojekte sind ebenso Teil des Berufes wie die Gartenplanung und -pflege. Letztere zählt zu den Hauptaufgaben in Julias Lehrbetrieb "Der Service Gärtner" in Oberhofen. Besonders das Schneiden von Bäumen und Sträuchern macht dem Lehrling Spaß: "Wenn man eine Pflanze mehrere Jahre lang schneidet, kann man genau beobachten, wie sich verschiedene Schnitte auswirken."Zudem berichtet Julia stolz davon, wie sie diese Fähigkeiten auch zu Hause im Garten ihrer Eltern anwenden kann. "Alleine schon deshalb würde ich diesen Lehrberuf weiterempfehlen", meint die 17-Jährige, die ursprünglich eine Lehre in der Gastronomie machen wollte. Nach einem Jahr in einer Höheren Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe bemerkte sie aber, dass dies nicht das Richtige für sie ist."Ich habe auch in den Beruf Floristin hineingeschnuppert, aber mir sind die gröberen Gartenarbeiten lieber", schmunzelt die angehende Garten- und Grünflächengestalterin. "Der Beruf ist aber nicht nur körperlich fordernd", weiß Julia. "Wir benötigen viel theoretisches Wissen über Pflanzen, ihre Bedürfnisse und Krankheiten. Das lernen wir jetzt im Winter in der Berufsschule."Den Lehrberuf(vormals LandschaftsgärtnerIn) gibt es mit zwei Ausbildungsschwerpunkten.ist eine Spezialisierung auf Golfplatzbau und Golfplatzpflege.Der Schwerpunktumfasst den allgemeinen Garten- und Landschaftsbau auf öffentlichen und privaten Grünflächen.Österreichweit erlernendiesen Beruf, davon sind gutAls Berufsschule für diesen Lehrberuf dient diein Haid.Die Lehrzeit beträgterhalten Lehrlinge eine Entschädigung von 521 Euro.Das durchschnittlicheliegt bei 1.580 bis 1.760 Euro.Weitere Infos unter