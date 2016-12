Zwei Berufsschulen für Techniker und Kaufleute

06.12.2016, 18:07 Uhr

Insgesamt rund 1600 Schüler besuchen die Berufsschulen des Bezirks in Attnang und Vöcklabruck.

BEZIRK. Die duale Ausbildung von Lehrlingen in den einzelnen Sparten ist eine Erfolgsgeschichte. Maßgeblichen Anteil daran haben die Berufsschulen. Im Bezirk Vöcklabruck sind das die Schulen für Metallberufe in Attnang sowie für kaufmännische Lehrlinge in Vöcklabruck.In der Berufsschule Attnang unter Direktor Franz Kirchberger werden pro Schuljahr rund 1150 Schüler unterrichtet. Und zwar in den Metalltechnik-Berufen Maschinenbautechnik, Metallbau- und Blechtechnik, Stahlbautechnik sowie Prozesstechnik. Als Spezialmodule werden Automatisierungs-, Konstruktions- sowie Prozess- und Fertigungstechnik angeboten.Rund 450 Jugendliche besuchen im Schuljahr 2016/2017 die Berufsschule Vöcklabruck unter Direktor Josef Schmid. Unterrichtet werden Einzelhandelskaufleute in den allgemeinen Fachbereichen Lebensmittel, Sport, Textil, Eisen- und Hartwaren sowie in speziellen Fachbereichen mit Schwerpunkt Telekommunikation, Elektro- und Elektronikberater sowie Lebensmittel Uni-Markt, weiters Büro- und EDV-Kaufleute. Neben dem Regelunterricht gibt es auch diverse Aktivitäten, unter anderem das Projekt „Bewegte Berufsschule Vöcklabruck“, bei dem sich die Schüler mit den drei Säulen Ernährung, Vitalität/Sport und Psychosoziales befassen.