Etwas Besonderes ...

04.10.2016, 20:29 Uhr

An einem hervorragend gebauten Haus mit einem herrlich gepflegten Garten fand ich dieses Marterl welches der Hausherr liebevoll gestaltete. Natürlich wie alles andere auch in feinster Genauigkeit gebaut und verlegt wurde.Ein Künstler von einem Maler zauberte wunderschöne Heiligenbilder in die freien Nischen. Ein Priester segnete diese prachtvolle Säule wonach mit Freunden und lieben Nachbarn dann eine sehr nette Party abgehalten wurde.Vielen DankAlfi