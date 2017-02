12. Wirtschaftstag der Praxis-HAK Völkermarkt

VÖLKERMARKT. Am, demlädt die Praxis-HAK Völkermarkt bereits zum zwölften Wirtschaftstag, zu dem sich zum Themenschwerpunkt Tourismus und Nachhaltigkeit wieder zahlreiche in der Region verankerte Unternehmen angesagt haben. Für die Organisation der Messe zeigen sich HAK-Schüler des dritten Jahrganges im Rahmen des Faches Businesstraining, Projekt- und Qualitätsmanagement verantwortlich. „Der Wirtschaftstag ist ein wichtiger Bestandteil unserer Ausbildung. Die Jugendlichen führen eigenständig dieses komplexe Event durch und arbeiten mit den Instrumenten modernen Projektmanagements“, erklärt Direktorin Michaela Graßler.Insgesamt sechzehn lokale wie internationale Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen bieten der interessierten Öffentlichkeit bei der umbeginnenden Wirtschaftsmesse in der Praxis-HAK Völkermarkt ein buntes Abbild der Region.