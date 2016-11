Advent am Arlitscherhof mit besinnlicher Stimmung

BAD EISENKAPPEL. Vorweihnachtliche Stimmung für die ganze Familie ist garantiert, wenn an den Advent-Wochenenden der „Advent am Arlitscherhof“ der Familie Klančnik bei Bad Eisenkappel gefeiert wird. Jedenundim Advent wird abein umfangreiches Programm geboten, das erste Mal am: Adventstimmung am Bauernhof, Tiere erleben, Glühmoststand, hausgemachte Mehlspeisen und Kekse, Bauernbrot, Geschenksideen aus dem Bauernladen, frische Selchwürste und „Coppla Kaša“-Adventmarkt. Jedes Wochenende „Advent-Brunch“ ab 9 Uhr, Voranmeldung unter 0676/72 46 753 erforderlich.