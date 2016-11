Advent-Stimmung am Arlitscherhof

BAD EISENKAPPEL. Vorweihnachtliche Stimmung ist garantiert, wenn an den Advent-Wochenenden der „Advent am Arlitscherhof“ der Familie Klančnik bei Bad Eisenkappel gefeiert wird. Jedenim Advent wird abein umfangreiches Programm geboten, dieses Mal am. Geboten werden hausgemachte Mehlspeisen und Kekse, Geschenksideen aus dem Bauernladen, der „Coppla Kaša“-Adventmarkt und vieles mehr. Jedes Wochenende „Advent-Brunch“ ab 9 Uhr. Voranmeldung: 0676/72 46 753.