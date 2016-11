Advent verzaubert Völkermarkt

Der Völkermarkter Adventzauber hat ab diesem Wochenende seine Tore auf dem Hauptplatz geöffnet.

Eröffnung am Samstag

VÖLKERMARKT. Der Duft von gebratenen Kastanien, pikante und süße Köstlichkeiten, Punsch, Weihnachtsgeschenke, geschmückte Holzhütten, strahlende Kinderaugen und tolle Veranstaltungen – das ist der Völkermarkter Adventzauber, der vom 25. November bis 24. Dezember auf dem Unteren Hauptplatz vorweihnachtliche Stimmung verbreitet.Der Überblick über das Eröffnungswochenende: Am, dem, findet die Lichterprobe statt, ehe der Völkermarkter Adventzauber am, dem, ummusikalisch umrahmt vom Ensemble „Trumpet Brass“ offiziell eröffnet wird. Umtritt der als „Kärntner Elvis“ bekannte Sänger „Buzgi“ auf. Am, dem, steht umein Kasperltheater auf dem Programm.

Jede Menge Höhepunkte

„Der Völkermarkter Adventzauber hat seine Tore freitags, samstags, sonn- und feiertags bis Weihnachten jeweils ab 15 Uhr geöffnet“, berichtet Stadtrat Hans Steinacher, dessen Tourismus- und Marktreferat um Brigitte Niemiez diese Veranstaltungsreihe organisiert. Mittwochs ist der Adventzauber von 8 bis 12 Uhr in den Wochenmarkt integriert. Neben dem abwechslungsreichen Programm prägen vor allem Gastronomen und Hüttenbetreiber sowie Kunst- und Handwerk das Geschehen. „Heuer sind über zehn Fieranten vertreten“, kündigt Steinacher an. Im Laufe der Adventzeit jagt dann ein Höhepunkt den anderen. Einer davon ist der traditionelle Nikolomarkt, der am 4. und 5. Dezember bereits jeweils ab 10 Uhr stattfindet. Weitere Informationen im Internet auf www.voelkermarkt.gv.at!Der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt führt auch heuer ein Weihnachtsgewinnspiel durch, bei dem es als Hauptpreis ein neues Auto, einen „VW up! Trendline“ zu gewinnen gibt. Ab Samstag, dem 26. November, sind die Lose in den teilnehmenden Betrieben erhältlich. Die Schlussverlosung findet am 23. Dezember statt.