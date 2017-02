Ball der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal

ST. KANZIAN. Spätestens, wenn die Sänger und Musiker der Band "Auszeit", ihre ersten Songs anstimmen, ist beste Stimmung beim Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Stein im Jauntal garantiert. Die Ballnacht der Florianis beginnt am, dem, umim Kulturhaus K3 in St. Kanzian.Die Disco im Obergeschoß rundet das musikalische Angebot des Abends ab. Einen Höhepunkt des Abends wird die Mitternachtseinlage sein. Der Reinerlös dient dem Ankauf von Schutzausrüstung. Eine Eintrittskarte für den Feuerwehrball am Samstag kostet im Vorverkauf 5, an der Abendkasse 7 Euro. Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Kameraden der FF Stein im Jauntal.