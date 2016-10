Das „B82“ präsentiert die Top-DJ's Rob & Chris!

KÜHNSDORF. Am, dem, gastieren zwei Top-DJ's in der Disco B82, die umihre Türen öffnet, in Kohldorf bei Kühnsdorf. Dabei handelt es sich um das Duo Rob & Chris. Das Gemeinschaftsprojekt der beiden Produzenten und DJ's Robin Brandes aus Hagen und Christopher Ast aus Hamburg erblickte im Sommer 2009 das Licht der Welt. Mit ihrer Debütsingle „Superheld“ stellte sich sofort der erste Erfolg ein. Das Erfolgsrezept besteht aus einem Mix aus House und Elektro, kombiniert mit Rap Vocals von Chris und einem ohrwurmlastigen Frauengesang. Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf fünf Euro.