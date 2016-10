Der „Blumenhof“ hat wieder geöffnet

GURTSCHITSCHACH. Der kulinarische Herbst hat in der Stadtgemeinde Völkermarkt auch köstliche Genüsse vom Jausenbrett zu bieten: Die Buschenschenke Blumenhof in Gurtschitschach hat ab kommenden, dem, wieder abgeöffnet, und zwar stets von Freitag bis Montag. „Die Buschenschenken-Saison endet bei uns erst am 25. November“, berichtet Blumenhof-Inhaberin Inge Kassl.