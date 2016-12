Der Heimatklang Bach veranstaltet ein klangvolles Weihnachtskonzert im Museum Neuhaus

Das Museum Liaunig in Neuhaus ist Schauplatz eines klangvollen Weihnachtskonzertes.

NEUHAUS. Der Chor "Heimatklang Bach", erstmalig unter der musikalischen Leitung von Anna Mokoru, lädt zu einem weihnachtlichen Klangerlebnis in einer einzigartigen Umgebung zu einer ungewöhnlichen Zeit. Am Vorabend zum Dreikönigstag,, dem, jubilieren Choristen, Solisten und Instrumentalisten im Museum Liaunig in Neuhaus mit ihren Stimmen und Instrumenten. Das Weihnachtskonzert "O Jubel, o Freud" beginnt um. Karten sind unter: 0680/44 54 850 erhältlich. Eine Karte kostet im Vorverkauf 8, an der Abendkasse 10 Euro.