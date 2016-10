Die Mystik der Berge - Entschleunigung in der Natur ein Vortrag mit Charly Falke

BLEIBURG. Immer mehr Menschen suchen in unserer schnelllebigen Zeit Entspannung, Ruhe und inneren Frieden. Gerade in den Bergen bzw. in der Natur findet man diese Komponenten zu Genüge. Mystische Erfahrungen sowie Tipps und Tricks werden durch diesen Vortrag Lust auf die nächste Tour in die Natur machen. Charly Falke leitet am, dem, im Rahmen der Workshopreihe "Wegweiser Leben", den Vortrag zum Thema "Die Mystik der Berge - Entschleunigung in der Natur". Beginn ist umim JUFA campus futura in Bleiburg. Anmeldungen unter 0664/21 09 512 erbeten.