ST. PETER AM WALLERSBERG. Der Pensionistenverband Kärnten - Ortsgruppe St. Peter am Wallersberg lädt am, dem, umzum Fetzenball beim Schlosswirt. Die Besucher erwarten schöne Preise beim Glückshafen und ein lustiger Musikant sorgt für Stimmung. Auf eine unterhaltsame Faschingsfeier mit Masken freut sich der Pensionistenverband. Eintritt: Freiwillige Spende!