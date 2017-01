Große Schlussverlosung in Bleiburg

Bleiburger Betriebe laden ihre Kunden zur großen Bescherung.

BLEIBURG. Die Zeit der Weihnachtsgeschenke ist zumindest in Bleiburg noch nicht ganz vorbei. Am, dem, findet die große Schlussverlosung des Weihnachtsgewinnspiels der Wirtschaftsgemeinschaft Bleiburg-Pliberk statt. Die Verlosung beginnt umam Busbahnhof in Bleiburg.In den letzten Wochen gab es in Bleiburg für jeden Einkauf sowie für jede Konsumation in einem der rund 60 Mitgliedsbetriebe der Wirtschaftsgemeinschaft als Dankeschön ein Gewinnlos, das am Samstag zum großen Glück führen kann. Der heurige Hauptgewinn ist ein nagelneues Auto der Marke Nissan. Weiters gibt es viele wertvolle Sachpreise, darunter Gutscheine für die Einkaufsstadt Bleiburg zu gewinnen.