Istvan macht Sie fit fürs neue Jahr 2017!

VÖLKERMARKT. Sie möchten Ihren Body stählen, Ihre Muskeln kräftigen und Fett verbrennen, haben aber keine Lust stereotyp im Fitness-Studio an Geräten zu trainieren? Dann sind Sie bei „Classic Cross“ genau richtig! Ab, dem, bietet der diplomierte Sportlehrer Istvan Kovacs zehn Kurstermine jeweils vonin der unteren Turnhalle der Neuen Mittelschule in Völkermarkt an. Ab, dem, beginnen vonzusätzlich zehn „Power Aerobic“-Termine. Anmeldeschluss ist am 8. Jänner. Informationen und Anmeldungen unter 0664/30 82 255 oder 0650/64 45 522.