Kinderfasching mit Remo Live in der Neuen Burg Völkermarkt

Am Sonntag ist es wieder so weit, in der Neuen Burg sind wieder die kleinen, lustigen Narren unterwegs!