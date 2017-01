Kompass Nord live in Völkermarkt

Nach der restlos ausverkauften Show im vorigen Jahr, gibt es heuer ein Comeback:

Die Deutschrocker Kompass Nord kommen am 17. März wieder zurück ins STEP Völkermarkt!

Mit einigen neuen Songs im Gepäck, werden, bekannt aus TV und Radio, die Wände dess zum Beben bringen!Als Draufgabe darf man sich auch dieses Jahr wieder über die eine oder anderefreuen!Unterstützt werden sie von den Austro-Rockern “”, bekannt durch den Hit “Bauernbua”, sowie “”, einem Akustikprojekt, bestehend aus dem Geschwisterpaar Esther und David Graf.

KOMPASS NORD

POPWAL

OUTLINE

: 17.03.2017 | 19:30: STEP Völkermarkt: Stefan Robinig ( Upstream Booking ___________________________________________________Es ist Zeit für Revolution. Es ist Zeit für eure neue Lieblingsband. Es ist Zeit für KOMPASS NORD. Fünf Freunde aus Kärnten und der Steiermark, die beschlossen haben, gemeinsame Sache zu machen, 2015 das nächste Zeitalter des Deutschrock einzuläuten und die Geschichte neu zu schreiben. Es darf gesprungen, getanzt und melancholisch dem Sternenhimmel entgegen geblickt werden, denn in der Welt von KOMPASS NORD ist alles möglich und alles erlaubt. Also Hosen runter und ab zum Nacktbaden, denn die Nacht ist jung. Mach´s gut Apathie und hallo und herzlich willkommen Revolution – kurz, es ist Zeit für KOMPASS NORD!": https://www.youtube.com/watch?v=cKl90Ijyipk ": https://www.youtube.com/watch?v=2utMCV-9gw8 ": https://www.youtube.com/watch?v=0bMkvR6uM4k Seit September 2013 sorgt die Formation Popwal für ordentlichen Wirbel in den heimischen Austropopgewässern. Der Auftrag der Band liegt darin, dem Genre einen frischen Anstrich zu verpassen und der heimischen Musikszene ihren Stempel aufzudrücken. Popwal kombiniert Austrop mit Elementen des Rock und Alternative und treffen mit dieser Kombi den Nerv der Zeit. Mit witzigen und selbstironischen Texten rechnen Sie mit gängigen Klischees ab und bringen ihre Message in Kärntner Mundart unter die Leute. An den Mikrophonen kreieren Miro Müller und Katharina Kapeller den melodischen Part der Musik. Kris Rehsmann und Marcus Wachernig kümmern sich währenddessen an den Gitarren mit rockigen Riffs darum, dass der Sound der Band nicht zu Alltags-Geschnulze verkümmert. Den rhythmischen Background dazu liefern Dominik Thaler am Bass und Hannes Schuster am Schlagzeug. Mit Ihrer ersten Single „Bauernbua“ liefert die Formation eine Hommage an das Leben am Land jedoch ist dieser Song nur ein Vorgeschmack auf ihr baldiges Debüt Album. In welche Richtung die Straße führt kann noch niemand sagen, doch ist das egal, da es sich geil anfühlt, auf ihr zu sein.": https://www.youtube.com/watch?v=rXJu9eKoq7s ": https://www.youtube.com/watch?v=6YtYl56pgWg Outline ist ein Singer-Songwriter Duo aus Kärnten, bestehend aus den Geschwistern David und Esther Graf, das lediglich mit einer Gitarre und zwei Mikrofonen performt. Dadurch, dass sie sich in der Anfangsphase eher auf das Produzieren ihrer Tonaufnahmen konzentrierten, waren ihre Liveauftritte somit nur ein grober Umriss (Outline; zu Deutsch skizzieren, umreißen) ihres musikalischen Horizontes.": https://www.youtube.com/watch?v=Oyg9cXtC_WQ _______________________________________________________________________