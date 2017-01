Konse Orchester auf Gastspiel in Bleiburg

BLEIBURG. Nach gelungener Premiere Ende Januar 2016, gastiert das 80- Musiker starke KONSE-Orchester unter der Leitung von Davorin Mori und Edwin Caceres Penuela auch im Jahr 2017 mit ausgewähltem Programm auf der Bühne des Kulturni dom.Für alle Liebhaber klassischer Orchestermusik ein Termin zum vormerken. Unter dem Motto "Klassische Musik am Land" wird am, demumim Kulturni dom, temperametvolles und publikumswirksames Programm zu hören sein. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart (Solist: Matija Božnik, Klarinette) und Prokofiev (Romeo und Julia) Prokofiev.Karten sind bei der Posojilnica Bank Bleiburg und im Gasthaus DOM erhältlich.Eine Karte im Vorverkauf kostet 10 Euro, an der Abendkasse 14 Euro.Reservierung unter www.kulturnidom.at