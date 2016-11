Krampustreiben mit Nikoloabsprung aus dem Flugzeug in Ruden

RUDEN. Am, demist es wieder soweit. Die SPÖ Ruden veranstaltet auch heuer wieder das große Nikolospringen am Sportplatz in Ruden. Abstartet das große Krampustreiben mit den Lippitzbacher Höllenteufel, den St. Pauler Young Skyrider, den Griffner Grottenteufel und den Jauntaler Saubartl. Im Anschluss findet der "Nikoloabsprung" aus dem Flugzeug oder Helikopter statt.